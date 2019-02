Künstliche Intelligenz Watson Warum sich IBM zur Öffnung seiner KI zwingt

Trotzdem ist die neue Offenheit gut für den Wettbewerb. Denn die Anbieter von Künstlicher Intelligenz müssen dadurch stärker nachweisen, dass diese auch in der Praxis tatsächlich Vorteile bei Wettbewerb oder Kosten bringen. In San Francisco bewarb IBM eine Initiative mit den Anbietern von Arbeitsschutzkleidung wie Guardhat und Mitsufuji. In Textilien und Helme sollen Sensoren eingebaut werden, mit deren Daten vor möglichen Gefahren wie Hitze, Schadstoffe, Kollision oder Wetterumbruch automatisch gewarnt werden soll. In den USA verursachen Arbeitsunfälle 60 Milliarden Dollar Kompensation, Todesfälle nicht eingerechnet. Greg Kalinsky, Technikchef des US-Versicherungskonzerns Geico, berichtete, dass Kunden bei Anrufen nicht mehr unterscheiden konnten, ob sie es mit einer Maschine zu tun hatten. Bei Hausratsversicherungen führe man 40 Prozent von Neuabschlüssen auf die Hilfe durch Watson zurück.