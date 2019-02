Künstliche Intelligenz Watson Warum sich IBM zur Öffnung seiner KI zwingt

Für IBM ist es ein Kulturwandel. Auf seiner Kundenmesse Think in San Francisco hat Big Blue am Dienstag bekanntgegeben, Teile seines Künstlichen Intelligenz Programms namens Watson künftig auch für konkurrierende Cloud Plattformen wie Amazon Web Services und Azure freizugeben. Kunden können sie außerdem in ihren eigenen Datenzentren einsetzen.