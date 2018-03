Künstliche Intelligenz: Wie Start-ups die Hotlines freundlicher machen wollen

Doch bevor die Maschine lehrt, muss sie erst einmal lernen: Denn wie jedes System, das auf künstlicher Intelligenz basiert, muss es erst einmal trainiert werden, erklärt der Experte: „Das bedeutet, man muss im Unternehmen definieren, was ein erfolgreiches Gespräch im spezifischen Kontext überhaupt bedeutet.“ Erfolg kann sich hier an der Gesprächszeit, an der gebotenen Lösung oder an bestimmten Reaktionen beim Kunden zeigen. Ob ein System für alle Szenarien reiche, bezweifelt er aber.