Kurs bricht deutlich ein: Schrille Misstöne von Spotify verärgern Wall Street

Was die Wall Street zusätzlich in diesem hochumkämpften Markt verunsichert, ist die Tatsache, dass Spotify seine bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr zwar bestätigt, aber nicht angehoben hat. Das bedeutet einen Umsatzzuwachs von 30 Prozent und 36 Prozent mehr Premiumkunden. Für das laufende Quartal liegt die Umsatzerwartung jetzt zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro. Der Mittelwert wären die 1,2 Milliarden Euro, die die Analysten für Ende März erhofft hatten.

Was für den starken Kurseinbruch am Nachmittag verantwortlich sein dürfte, war neben dem höher als erwarteten Quartalsverlust die Schätzung eines operativen Verlusts im laufenden Quartal zwischen 60 und 140 Millionen Euro. Im Vergleichsquartal 2017 waren es 79 Millionen Euro.