Kurznachrichtendienst: Chinesische Plattform Weibo zensierte homosexuelle Inhalte

PekingNach einem Sturm der Entrüstung hat Chinas Kurznachrichtendienst Weibo eine Kehrtwende gemacht und will homosexuelle Inhalte doch wieder zulassen. Die Online-Plattform teilte am Montag mit, dass seine angekündigte Säuberungskampagne „nicht mehr auf homosexuelle Inhalte abzielt“. Der Schritt hatte heftige Empörung ausgelöst, die sich einige Hundert Millionen Mal unter dem Hashtag #IAmGay Luft gemacht hatte, bevor dieser am Wochenende von der Zensur geblockt wurde.