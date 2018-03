Kurznachrichtendienst: Das ist Twitters neue Lesezeichen-Funktion

Twitter hatte ursprünglich die Möglichkeit, Tweets mit einem Stern als „Favoriten“ zu markieren. Viele nutzten das als Lesezeichen, um Tweets wiederzufinden. Doch 2015 wandelte Twitter die Funktion in Anlehnung an das Facebook-Modell in „Likes“ mit einem roten Herzchen um - was für Unsicherheit sorgte, ob jemand einen Beitrag nur für später vormerken wollte oder ihn mag.