Kurznachrichtendienst Ein Jahr Twitter unter Elon Musk – eine Bilanz in fünf Grafiken

Anfang September bestätigte Musk diese Zahl, erneut via Twitter selbst: „Unsere Werbeeinnahmen in den USA sind immer noch 60 Prozent niedriger“. Die Schuld dafür gab Musk der Anti-Defamation League (ADL), einer amerikanischen Organisation, die unter anderem gegen Antisemitismus eintritt. Diese würde Druck auf die Werbekunden ausüben und hätte es so „beinahe geschafft, X/Twitter zu beerdigen“, behauptete Musk. Und verbreitete Optimismus: „Abgesehen von wenigen Ausnahmen“ seien alle Werbekunden, die sich nach seiner Übernahme der Plattform von Twitter abgewandt hätten, entweder schon zurückgekehrt oder hätten die Absicht geäußert, dies bald zu tun. Das sagte Elon Musk im Juni 2023. Yaccarino, bekräftigte das zwei Monate später: 90 Prozent der 100 wichtigsten Anzeigekunden seien inzwischen zur Plattform zurückgekehrt, behauptete die Managerin. Und weiter: Allein in den letzten zwölf Wochen, also seit ihrem eigenen Amtsantritt als Musk-Nachfolgerin, seien etwa 1500 Werbekunden zurückgekehrt – „darunter kleine Unternehmen, aber auch große Marken wie AT&T, Visa und Nissan“.