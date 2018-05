Kurznachrichtendienst: Twitter entdeckt Sicherheitslücke – fordert alle Nutzer zum Passwortwechsel auf

Um die Daten seiner Nutzer zu schützen, bedient sich Twitter einer in der Branche verbreiteten Technologie. Sie verschlüsselt Passwörter, sodass selbst Mitarbeiter nicht an die Informationen herankommen. „Das erlaubt unserem System, Profilinformationen zu validieren, ohne dass sensible Daten angezeigt werden.“ Der nun entdeckte Fehler habe den Prozess gestört, erläutert Agrawal.