Lanxess, Infineon, EnBW, LBBW Die Unternehmenszahlen des Tages

Talanx nach auf Kurs für Jahresziele

Der Versicherer Talanx hat dank eines hohen Prämienwachstums in den ersten neun Monaten sein operatives Ergebnis (Ebit) um 33 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis legte um zehn Prozent auf 488 Millionen Euro zu. Lediglich in der Industrieversicherung hätten mehrere Großschäden im dritten Quartal zu einem Verlust in der Sparte geführt. Für 2018 rechnet Talanx mit einem Konzernergebnis von rund 700 Millionen Euro, 2019 sollen es dann etwa 900 Millionen Euro sein.



Talanx hatte Mitte Oktober wegen mehrerer Großschäden sowie einer ungewöhnlich starken Häufung kleinerer Schäden in der industriellen Sachversicherung seine Prognose gekappt. In den ersten neun Monaten rutschte die Industriesparte in die roten Zahlen und verbuchte einen operativen Verlust von 32 Millionen Euro. In allen anderen Geschäftsbereichen legte Talanx zu.