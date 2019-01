 Lautsprecher-Hersteller: Sonos will ins Kopfhörer-Geschäft einsteigen

Los AngelesDer Anbieter vernetzter Lautsprecher Sonos will laut einem Medienbericht seine Produktpalette mit dem Einstieg ins Kopfhörer-Geschäft erweitern. Die kabellosen Kopfhörer seien noch in einer frühen Entwicklungsphase und könnten zum kommenden Jahr auf den Markt kommen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Die Sonos-Aktie, deren Kurs seit dem Börsengang im Juli von 21 auf 11 Dollar gefallen war, startete in den US-Handel am Freitag mit einem rund einprozentigen Plus.