LTE-Mobilfunk: Vodafone will Handy-Netz an Autobahnen und Bahnstrecken verbessern

HannoverVodafone will die Abdeckung mit dem schnelleren Mobilfunk-Datenstandard LTE (4G) an deutschen Autobahnen und Bahnstrecken verbessern. Noch in diesem Geschäftsjahr würden 700 zusätzliche Basisstationen gestartet sowie rund 1500 Stationen modernisiert, kündigte der Chef der Deutschlandsparte des britischen Telekomkonzerns, Hannes Ametsreiter, am Montag auf der Computermesse Cebit an.