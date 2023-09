MacOS Sonoma ist da Auf diese Neuerungen und Features können sich Mac-Nutzer jetzt freuen

In Deutschland wurde das MacOS-Update mit der Versionsnummer 14 am Dienstag, den 26. September 2023, veröffentlicht. Wie schon in den Vorjahren stand der Release ab circa 19 Uhr deutscher Zeit bereit. In den letzten Jahren war die neueste Version des Mac-Betriebssystem jeweils erst im Oktober erschienen. Davon ist Apple in diesem Jahr abgewichen und veröffentlichte die neueste Version von MacOS in diesem Jahr deutlich früher. Apple hatte den offiziellen Veröffentlichungstermin für MacOS Sonoma während des iPhone-Events „Wonderlust“ bekanntgegeben.