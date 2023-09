MacOS Sonoma-Release Auf diese Neuerungen und Features können sich Mac-Nutzer freuen

Apple hat den offiziellen Veröffentlichungstermin für das neue Mac-Betriebssystem – Apples neues Betriebssystem mit der Versionsnummer 14 – bekanntgegeben. Während des diesjährigen iPhone-Events am 12. September 2023 mit dem Namen „Wonderlust“ präsentierte das Unternehmen nicht nur die neueste iPhone-Generation, sondern enthüllte auch das offizielle Veröffentlichungsdatum für MacOS Sonoma. In Deutschland wird das Update am Dienstag, den 26. September 2023, veröffentlicht, wie auf der offiziellen Apple-Website angekündigt wurde. Wie in den Vorjahren ist der Release voraussichtlich für 19 Uhr deutscher Zeit geplant. In den letzten Jahren war die neueste Version des Mac-Betriebssystem jeweils im Oktober erschienene. Davon weicht Apple in diesem Jahr ab.