MacOS Sonoma-Release heute Auf diese Neuerungen und Features können sich Mac-Nutzer freuen

In Deutschland wird das Update am Dienstag, den 26. September 2023, veröffentlicht, wie auf der offiziellen Apple-Website angekündigt wurde. Wie in den Vorjahren ist der Release voraussichtlich für 19 Uhr deutscher Zeit geplant. In den letzten Jahren war die neueste Version des Mac-Betriebssystem jeweils erst im Oktober erschienene. Davon weicht Apple in diesem Jahr ab und veröffentlicht die neueste Version von MacOS deutlich früher.