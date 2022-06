Management Kriege, Krisen, Klima: Wie Unternehmen resilient werden

Die Pandemie hat es gezeigt: Investitionen in Technologie zahlen sich aus. Ein Beispiel sind die europäischen Festnetze der Telekom. Das Unternehmen stellte sie im vergangenen Jahrzehnt auf IP (Internet Protocol) um. Digitalisierte sie also. Ohne diese Umstellung wäre der Stresstest durch die Covid-19-Beschränkungen vermutlich nicht so erfolgreich gewesen, angesichts der prompten Zunahme digitaler Konferenzen (über 300 Prozent), Netflix-Partys (über 3000 Prozent) und des Sprachvolumens im Festnetz (100 Prozent). Die Verkehre ließen sich flexibel, stabil und sicher steuern. Nun folgen weitere Investitionen in Resilienz, konkret in die Automatisierung des Netzbetriebes und in künstliche Intelligenz (KI).