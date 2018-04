Mark Zuckerberg ist ehrlich: Die Lösung von Facebook-Problemen könnte Jahre dauern

Zuckerberg wehrte sich allerdings auch entschieden gegen die Kritik von Apple-Chef Tim Cook: Der hatte in einem Interview mit MSNBC auf die Frage, was er machen würde, wenn er in Zuckerbergs Schuhe stecke, rigoros erklärt: "Ich wär nicht in so einer Situation". Apple verkaufe seine Hardware-Produkte an Nutzer und habe sich dagegen entschieden, mit diesen Nutzern Geld zu machen, so Cook.