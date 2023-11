Marktmacht von Amazon: „Die demokratische Welt kann sich diese Abhängigkeit nicht leisten“

Es ist also nicht nur der Onlinehandel, um den Sie sich Sorgen machen?

Amazon beherrscht zum Beispiel auch ein Drittel des weltweiten Cloudmarktes. 80 Prozent der Dax-Unternehmen hängen daran. Die amerikanische Navy nutzt diese Cloud. Wenn man so will, gibt es also sogar eine sicherheitspolitische Abhängigkeit von der Amazon-Cloud. Das ist ja fast kritische Infrastruktur. Ein Vergleich zur Gasindustrie und der Abhängigkeit von russischem Gas etwa mag zwar etwas weit hergeholt klingen, aber: Derartige Abhängigkeiten kann man sich in dem Maße einfach nicht leisten.