Massenentlassungen: Jetzt soll auch die Google-Mutter Alphabet kräftig abspecken

Das Schreiben von TCI fällt in eine Zeit, in der die Tech-Branche gerade im Silicon Valley von Massenentlassungen durchgerüttelt wird. Laut Daten der Website TrueUp wurden in diesem Jahr bisher fast 200.000 Mitarbeiter in der Tech-Branche gefeuert. Der November – obwohl erst halb vorbei – ist dabei der absolute Höchststand mit bisher 47.400 Kündigungen.