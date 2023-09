Mate 60 Pro: Huawei greift Apple in China an

Und doch trifft das Video in China einen Nerv. Denn plötzlich sind auch die Läden von Huawei wieder voll. Tatsächlich dürfte Apple in den kommenden Monaten einen Teil seines China-Umsatzes wieder an Huawei abtreten. Den Kaliforniern kam in den vergangenen Jahren zugute, dass US-Exportbeschränkungen es Huawei ab 2020 praktisch unmöglich machten, ausländische Spitzenchips in seine Smartphones einzubauen. Vom Top-Anbieter ist Huawei seither im Smartphone-Geschäft praktisch in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt.