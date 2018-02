Ex-Chef von Dyson führt künftig ProSiebenSat.1

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 wird künftig vom früheren Chef des britischen Hausgerätekonzerns Dyson geführt. Der 48-jährige Max Conze werde im Juni den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte ProSiebenSat.1 am Mittwoch nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Conze war von 2011 bis zum Herbst 2017 Chef des vor allem für seine Staubsauger bekannten Konzerns. In der Zeit zwischen dem bereits angekündigten Abschied von Vorstandschef Thomas Ebeling an diesem Donnerstag bis zu Conzes Amtsantritt werde Vize-Vorstandschef Conrad Albert den Konzern interimistisch führen.