 Medienbrache: Kostendrücker MNG Enterprises will Verlag von „USA Today“ übernehmen

DenverEin für Kostensenkungen bekanntes Medienunternehmen will den Verlag der Tageszeitung „USA Today“ übernehmen. MNG Enterprises bietet 1,36 Milliarden Dollar (1,18 Milliarden Euro) für das Verlagshaus Gannett, dem noch Dutzende weitere Zeitungen gehören. MNG, besser bekannt als Digital First Media, schrieb in einem am Montag veröffentlichten Brief, das Management von Gannett habe nicht zeigen können, dass es das Unternehmen erfolgreich führen könne.