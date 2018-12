Medienbranche Österreichischer Rundfunk streicht große Teile seiner Facebook-Präsenz

Die Nennung von ORF-Facebook-Seiten und die kostenfreie Werbung für die Marke Facebook in den Medien des ORF wurde bereits in den vergangenen Monaten zurückgenommen. So wurden alle Werbemaßnahmen für die Facebook-Auftritte des ORF durch Einblendungen im Fernsehen oder Bannerschaltungen auf der Webseite orf.at gestoppt.