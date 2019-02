 Medienhäuser: Gruner + Jahr und Bauer Media Group gründen Firma für Einzelvertrieb

HamburgDie Medienhäuser Gruner + Jahr (G + J)und Bauer Media Group gründen eine Firma für den Einzelvertrieb von Zeitschriften. Der Abonnementvertrieb sowie digitale Vertriebsaktivitäten beider Verlage sollen nicht in die Kooperation eingebracht werden, teilten die Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Dem Vorhaben muss das Bundeskartellamt noch zustimmen.