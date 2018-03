Medienkonzern: Digitalgeschäft kurbelt Wachstum von Bertelsmann an

„Sie tragen rund fünf Milliarden Euro zum Umsatz bei. Das wollen wir in den nächsten Jahren Richtung sieben Milliarden Euro ausbauen.“ In allen Bereichen des Medienriesen, sei es beim Fernsehsender RTL, beim Verlag Gruner+Jahr oder im Bildungsgeschäft, gewinne das Digitalgeschäft an Bedeutung.