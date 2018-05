Medienkonzern: Neuer Pro-Sieben-Sat-1-Chef Conze beschwichtigt Aktionäre

Trotzdem fiel die Kritik an Management und Aufsichtsrat sehr verhalten aus. Lediglich Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzt kritisierte, dass Aufsichtsratschef Werner Brandt so lange an Ebeling festhielt: „Warum hat man denn so spät reagiert? Hätte man nicht früher handeln müssen?“