Medienkonzern: Pro Sieben droht Kritiker Viceroy mit juristischen Schritten

MünchenDer Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 prüft juristische Schritte gegen die Attacke des Analysehauses Viceroy Research. „Pro Sieben Sat 1 weist die falsche und irreführende Darstellung von Viceroy Research vollständig zurück und wird sich weiter darauf konzentrieren, Wert für alle Aktionäre zu schaffen”, teilte das Unternehmen in einer ausführlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Die Vorwürfe und die Schlüsse, die Viceroy daraus ziehe, seien unbegründet und falsch.