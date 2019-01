 Medienkonzern: ProSiebenSat.1 dementiert Gerüchte über Springer-Übernahme

MünchenDie Fernsehsender-Kette ProSiebenSat.1 will von einer Übernahme durch den Medienkonzern Axel Springer nichts wissen. Eine Sprecherin wies am Freitag Gerüchte zurück, die ein Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitagausgabe) ausgelöst hatte: „Wir arbeiten mit Springer operativ in einigen Bereichen gut und gerne zusammen. Die Gerüchte um eine mögliche Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die Axel Springer SE sind jedoch falsch.“