Medienkonzern: Rupert Murdochs 21st Century Fox liefert starke Zahlen

Der Murdoch-Konzern will bis auf sein Nachrichten-Flaggschiff Fox News und seine großen Sportsender, die in eine neue Gesellschaft abgespalten werden sollen, an Disney abgeben. Der 71 Milliarden Dollar schwere Deal wurde in den USA bereits genehmigt, mehrere internationale Behörden müssen aber noch zustimmen. Disney geht davon aus, die Übernahme im kommenden Jahr abzuschließen.