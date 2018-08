Medienkonzern: Trotz zulegendem Digitalgeschäft – Gruner + Jahr macht weiter Verluste

Der Anlauf neuer Titel wie „Guido“ mit Guido Maria Kretschmer, „Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben“ und „JWD“ mit Joko Winterscheidt verschlingt vorerst Investitionskosten. In den Kernmärkten in Deutschland und Frankreich habe Gruner + Jahr beim Digitalgeschäft zugelegt. Der Anteil am Gesamtumsatz liege jetzt bei 26 Prozent, so der Verlag. Das Geschäft mit Printanzeigen und Vertrieb sei allerdings auch hier zurückgegangen.