Medienkonzern: Viacom verlangt offenbar höhere Offerte von CBS

Der Konsolidierungsdruck in der Branche ist durch die jüngsten Megadeals deutlich gestiegen. So plant AT&T die mehr als 80 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Time Warner und Walt Disney will Großteile von Twenty-First Century Fox für mehr als 50 Milliarden Dollar kaufen. Als gemeinsames Unternehmen hätten CBS und Viacom in den Verhandlungen mit US-Kabelanbietern über die Gebühren deutlich mehr Gewicht. Diese befinden sich seit dem Markteintritt von Netflix auf Talfahrt.