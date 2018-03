Medienkonzern: Vivendi verkauft Beteiligung an Ubisoft

ParisDer französische Medienkonzern Vivendi beendet das Abenteuer Ubisoft. Vivendi werde seine 27,3-prozentige Beteiligung an dem Spieleentwickler verkaufen, wie Ubisoft am Dienstag in Paris mitteilte. Im Zuge der Transaktion wird der Konzern eigene Aktien zurückkaufen.