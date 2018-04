Mega-Deal der Telekom-Tochter T-Mobile US fusioniert mit Sprint

29. April 2018 , aktualisiert 29. April 2018, 18:08 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere US-Rivale Sprint schließen sich zusammen. Das teilte T-Mobile US am Sonntag mit.