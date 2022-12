Meinungsfreiheit Twitter sperrt mehrere Journalisten-Accounts

16. Dezember 2022

„Sie haben meinen exakten Echtzeit-Standort gepostet, im Grunde die Koordinaten für ein Attentat“, schrieb Musk, ohne Details oder Beweise zu nennen. Bild: REUTERS Bild:

In den USA sind die Twitter-Konten mehrerer prominenter Journalisten gesperrt worden. Auch in Deutschland beobachtet man die Entwicklung bei dem Kurznachrichtendienst mit Sorge. Vertreter aus Politik und Medien sehen die Pressefreiheit in Gefahr.