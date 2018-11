Messe wird eingestellt Die Geschichte der Cebit

Am 28. November 2018 dann die Entscheidung: Nach über 30 Jahren ist die Cebit in Hannover Geschichte. Die einst weltgrößte Computershow wird eingestellt. Die „industrienahen Digitalthemen“ sollen in die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, eingebunden werden. Für den Rest sind nach Veranstalterangaben Fachveranstaltungen geplant, die sich „gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen“ richten sollen. Die Marke Cebit will die Deutsche Messe im Ausland weiter nutzen. Ganz verschwindet die Cebit also nicht.

Bild: dpa