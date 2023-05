Meta-Aktie Hat Mark Zuckerberg eine neue Glückssträhne?

Woher kommt dieser Wandel in der Gunst der Anleger? Zunächst einmal glaubt im Silicon Valley und an der Wall Street niemand, dass Meta wirklich die 1,2 Milliarden Dollar Strafe an die EU zahlen muss, zumindest nicht in dieser Höhe. Und auch nicht, dass es seinen Geschäftsbetrieb in Europa einstellen muss. Die Chancen stehen gut, dass ein neues Abkommen zwischen der EU und den USA den transatlantischen Datenverkehr neu regelt. Strafen sind in Metas Geschäftsmodell einkalkuliert und werden in den meisten Fällen heruntergehandelt.