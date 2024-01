Meta-Jahreszahlen Zuckerbergs Effizienz-Kur zahlt sich aus

Stellenstreichungen heben den Aktienkurs, besonders weil das Unternehmen sie rein fiskalisch nicht nötig hätte. In den vergangenen zehn Jahren hat Meta Profite von insgesamt 166 Milliarden Dollar ausgewiesen. Eine Delle – wenn man sie so nennen will – gab es nur, als nach dem Überschwung während Corona die Werbeeinnahmen wieder purzelten und Meta so im Jahr 2022 nur 23 Milliarden Dollar ausweisen konnte, statt den fast 40 Milliarden Dollar des Vorjahres.