Meta Riskante Wette aufs Metaverse: Warum sich Microsoft mit Zuckerberg einlässt

Zuckerberg hatte sich am Dienstag Accenture Chefin Julie Sweet zur Seite geholt. Die schwärmte, dass das Metaverse „jeden Teil des Geschäfts verändern wird.“ Was aus ihrem Mund nicht erstaunt, schließlich lebt ihr Unternehmen davon, seine Kunden für viel Geld zu beraten. Ihre Branche lebt von Veränderung. Auch bei Accenture ist das Geschäftsmodell klar. Meta will mit Dingen Geld verdienen, die den Massen erst schmackhaft gemacht werden müssen, digitale Güter etwa. Und mit Provisionen für die Betreiber von Diensten. Es hatte schon eine gewisse Ironie, dass Zuckerberg als Hintergrund für sein aufwändig produziertes Video, in dem er vollmundig die Vorzüge von virtuellen Welten pries, sein wie ein Wohnzimmer eingerichtetes, von Stararchitekt Frank Gehry entwickeltes Hauptquartier nutzte.