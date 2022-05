Meta: Warum Mark Zuckerberg Kritik egal sein kann

Eine Aktivistin, die Kaffeefarmern in Costa Rica dabei hilft, bessere Preise für ihre Produkte zu bekommen. Ein Künstler, der während Covid auf das Backen von Käsekuchen umsattelt, um sich so über Wasser zu halten. Ein Arzt, der seine weit entfernten Patienten trotzdem versorgen kann. All das, so die Botschaft, dank der tollen Produkte des Meta-Konzerns und seinem Chef Mark Zuckerberg.