Microsoft: Das Ende des „Windows-Konzerns“

Die Forderung der Ankläger im Monopolprozess der US-Justiz gegen Microsoft waren hart und eindeutig. Der Softwarekonzern müsse aufgespalten werden in drei Teile, einen zuständig für die Windows-Produkte, einen für Anwendungsprogramme und einen für Internet-Dienste, damit der Digitalgigant den Wettbewerb in der Computerwelt nicht gänzlich ausschalte. 18 Jahre ist das her. So hart ist es am Ende nicht gekommen, statt einer Aufspaltung bekam das Unternehmen rigide Verhaltensregeln auferlegt, wurde zur Kooperation mit Konkurrenten gezwungen – und hat am Ende erleben müssen, dass Konkurrenz aus völlig unerwarteten Ecken kommt.