Milliardär Xavier Niel: Französischer Mobilfunker Iliad geht in Italien an den Start

MailandDer französische Telekom-Milliardär Xavier Niel will mit seinem Mobilfunkkonzern Iliad den italienischen Markt umkrempeln. Den ersten eine Million Kunden werde ein Datenpaket für monatlich 5,99 Euro angeboten, kündigte der italienische Iliad-Chef Benedetto Levi am Dienstag an. Es ist das erste Mal, dass sich das Unternehmen aus dem Heimatmarkt herauswagt.