Milliarden-Übernahme: US-Chipfirma Qualcomm trifft Chinas Kartellbehörde wegen NXP-Kauf

Eine Gesprächsrunde am Freitag in Peking sei produktiv verlaufen, sagten drei Personen, die über den Verlauf unterrichtet wurden. Qualcomm bereite für das neue Treffen, das noch vor der Ankunft von US-Handelsminister Wilbur Ross am Samstag in Peking stattfinden solle, eine überarbeitete Vorlage vor. Das Unternehmen sei nun „vorsichtig optimistisch“, dass die geplante Übernahme von NXP für 44 Milliarden Dollar durchkomme. Stellungnahmen von Qualcomm, NXP und der Behörde waren zunächst nicht zu erhalten.