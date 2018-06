Milliardendeal: AT&T kauft Online-Anzeigenplattform AppNexus

BangaloreAT&T setzt nach der 85 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Time Warner zum nächsten Zukauf an. Am Montag gab der Telekommunikationskonzern bekannt, die Online-Plattform für Werbekunden, AppNexus, übernehmen zu wollen. Details nannte das US-Unternehmen nicht. Unter Berufung auf Insider hatte das „Wall Street Journal“ in der vergangenen Woche berichtet, der Preis dürfte bei rund 1,6 Milliarden Dollar liegen.