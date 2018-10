Milliardendeal IBM schnappt sich Red Hat

Nach dem Übernahmeangebot von IBM haben Anleger am Montag in Scharen nach den Aktien des Linux-Anbieters Red Hat gegriffen. Die Papiere kletterten zum Handelsstart an der Wall Street am Montag um 49 Prozent auf 173 Dollar, waren damit aber noch weit von den 190 Dollar entfernt, die IBM für den Softwarespezialisten auf den Tisch legen will. Die Investoren des weltgrößten IT-Dienstleisters waren hingegen nicht überzeugt von dem 34 Milliarden Dollar schweren Deal. Die IBM-Anteilsscheine fielen um bis zu 4,7 Prozent.