Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US will Sprint für 26 Milliarden Dollar übernehmen. Zwei Anläufe waren in der Vergangenheit gescheitert, der letzte erst im November an Unstimmigkeiten über die Machtverhältnisse, der erste 2014 an der geringen Wahrscheinlichkeit, dass die Kartellwächter den Deal durchwinken würden. Es wird erwartet, dass die Behörden auch den neuen Versuch streng prüfen. Die beiden Unternehmen haben wiederholt erklärt, dass der Deal für bessere Netze und geringere Preise sorgt und zudem neue Stellen schafft. Die Deutsche Telekom gibt am Mittwoch Einblick in ihr abgelaufenes Quartal. Es wird damit gerechnet, dass sich Telekom-Chef Timotheus Höttges dann auch zu den Fortschritten bei der US-Mobilfunkhochzeit äußert.