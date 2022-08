Milliardenübernahme Ausstieg aus Twitter-Deal: Musk beruft sich auf Whistleblower

Musk erklärte, seine Anwälte hätten Twitter über zusätzliche Gründe für das Scheitern der Übernahme in Kenntnis gesetzt – zusätzlich zu denen, die der Tech-Unternehmer in dem ursprünglichen, im Juli veröffentlichten Aufkündigungsschreiben genannt hatte. In einem Schreiben an Twitter, das der Einreichung beigefügt war, zitierten Musks Berater den Whistleblower-Bericht Zatkos.