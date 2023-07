Milliardenübernahme im Gamingmarkt Warum Microsoft weiterhin um den Activision-Blizzard-Deal zittern muss

Allerdings: Diese Formulierung bedarf genauerer Begutachtung. Einen unfairen Wettstreit auf dem Markt für Videospielkonsolen nämlich hat dem Techkonzern auch nie jemand vorgeworfen. Die Wachstumssegmente im Gaming-Markt sind ohnehin längst gänzlich andere – und damit auch die Kritikpunkte, um die es den Kartellwächtern geht, die Microsofts rund 70 Milliarden Euro schwere Übernahme des Videospielkonzerns Activision-Blizzard verhindern wollen.



Oder verhindern wollten? Am Dienstag hat eine US-Richterin in San Francisco den Antrag der US-Wettbewerbsbehörde FTC auf eine vorläufige Blockade des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche abgeschmettert. Der umstrittene Deal, so scheint es, ist jetzt nur noch Formsache. Gelesen ist diese Messe aber nur auf den ersten Blick. Denn eine letzte Hürde für den Deal ist noch nicht überwunden: das Veto aus Großbritannien. Am Mittwoch stellte die britische Wettbewerbsbehörde CMA klar, dass ihr Veto gegen den Deal weiterhin Bestand hat. Und dass sich daran ohne weitere Zugeständnisse der Beteiligten auch nichts ändern wird.