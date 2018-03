MIX 2S: Neues Xiaomi-Smartphone soll besser als iPhone X sein

Mit dem MIX S2 könnte Xiaomi seine immer aggressivere Expansion ins Ausland vorantreiben, vor allem in die westlichen Staaten, wo die Marke bislang vergleichsweise wenige Geräte verkauft hat. Vor allem der europäische und nordamerikanische Markt soll in Angriff genommen werden: Dort lassen sich die Smartphones teurer verkaufen. In den USA will Xiaomi spätestens 2019 seine Handys verkaufen.