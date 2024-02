Mobile World Congress 2024 „Wir brauchen bärenstarke Telekommunikations-Konzerne“

Mit Sicherheit hat Telekom-Chef Höttges bereits einen fertigen Plan in der Schublade, sollte sich wirklich noch ein neuer Wind in Brüssel einstellen. Doch er hat es am wenigsten nötig, hat er doch beizeiten auf die Ausweitung seines Anteils T-Mobile in den USA gesetzt und importiert das Wachstum von dort in seine Bilanz. Er hat zum Beispiel noch den zwölfprozentigen Anteil an British Telecom in seinen Büchern. „Es wird noch die Zeit kommen, wo wir die EU als einen einheitlichen Telekommunikationsmarkt begreifen werden mit einem Kartellrecht für einen Binnenmarkt“, so Höttges. Aber er winkt ab: „In meiner Amtszeit werde ich das nicht mehr erleben.“