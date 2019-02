Das Galaxy Fold ist zweifelsfrei der Star der Samsung-Präsentation. Es stellt das erste serienmäßige Smartphone eines namhaften Herstellers dar, das sich zu einem Tablet auseinanderfaltet. Auf der Vorderseite wirkt das Fold wie ein etwas klobiges Smartphone mit einem zu klein geratenen Display. Klappt man das 17 Millimeter dicke Gerät jedoch auseinander, so setzt sich ein Bildschirm mit einer Diagonale von 18,5 Zentimeter zusammen, dank einer speziellen Polymerschicht und einem ausgeklügelten Scharnier ganz ohne Bruchstelle. Das ist nur etwas kleiner als Apples iPad Mini, das eine Bildschirmdiagonale von 20,1 Zentimetern hat. Der Samsung Falter ist mit allem gespickt, was von modernen Smartphones erwartet wird und gleich mit sechs Kameras versehen, damit aus allen Positionen heraus fotografiert und gefilmt werden kann. Hinter den zusammengefügten Displays sind gleich zwei Akkus verbaut, die gemeinsam eine Kapazität von 4380 mAh offerieren. In den USA wird das Fold am 26. April zum Preis von 1980 Dollar auf den Markt kommen, der Start in Europa ist für den 3. Mai geplant.

Bild: Samsung