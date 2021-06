Mobile World Congress Ein schlechtes Omen für die anstehende deutsche Messesaison

Der Mobile World Congress ist der internationale Auftakt in eine verspätete Messesaison. In Deutschland wollen nach einem Stillstand von acht Monaten ab Ende Juni noch 160 Messen in diesem Jahr an den Start gehen. Mehr als 60 davon haben internationale Bedeutung. Geplant waren eigentlich mehr als 380. Den Anfang machen regionale Messen wie die Publikumsmesse IBO in Friedrichshafen, die Nordstil Messe für Geschenkartikel und Dekor in Hamburg und das südliche Pendant Trendset in München. Kurz drauf folgen internationale Messen wie die Münchener Autoschau IAA Mobility, die Kölner Dentalshow, die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen und die Frankfurter Automechaniker für Werkstätten und Ersatzteile. Für letztere mag die MWC mit ihrem Mangel an bedeutenden Ausstellern und Besuchern wegweisend sein.